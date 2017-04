PÉNINSULE CORÉENNE Pékin veut l'aide russe pour "apaiser la situation"

La Chine souhaite coopérer avec la Russie pour «contribuer à apaiser au plus vite la situation» autour de la Corée du Nord, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à son homologue russe Sergueï Lavrov. «L'objectif commun de nos deux pays est de faire revenir toutes les parties à la table des négociations», a indiqué M. Wang lors d'une conversation téléphonique avec M. Lavrov vendredi soir, selon un communiqué publié sur le site internet du ministère. Cet appel intervient à l'heure où les relations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis sont extrêmement tendues. Le président américain Donald Trump a promis de «traiter» le «problème» du programme nucléaire nord-coréen et annoncé qu'un porte-avions américain faisait route vers la péninsule coréenne. «La Chine est prête à se coordonner étroitement avec la Russie afin de contribuer à apaiser la situation sur la péninsule et encourager les parties concernées à reprendre le dialogue», a indiqué vendredi soir le chef de la diplomatie chinoise. Wang Yi fait allusion aux pourparlers à six (Corée, Japon, Russie, Chine et Etats-Unis) interrompus depuis des années.»Empêcher la guerre et le chaos sur la péninsule est conforme aux intérêts communs» de Pékin et de Moscou, a-t-il souligné.