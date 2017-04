TRANSFERT DE 5000 PERSONNES DE QUATRE VILLES SYRIENNES ASSIÉGÉES Un attentat fait 43 morts

Par Chaabane BENSACI -

Le kamikaze qui livrait de la nourriture a ciblé un des autobus

Alors que l'opération d'évacuation des civils et combattants commencée vendredi s'est poursuivie au niveau des quatre villes assiégées par les rebelles et les forces gouvernementales en vertu d'un accord parrainé par le Qatar, soutien des rebelles, et l'Iran, allié du régime, un attentat a ciblé hier les personnes évacuées.

Cet attentat à la voiture piégée, intervenu hier près des bus transportant des familles évacuées la veille de localités syriennes loyalistes, a fait au moins 24 morts, selon une ONG qui ne dispose pas d'un bilan précis. Aux dernières nouvelles, la voiture a explosé à Rachidine, une banlieue rebelle, à l'ouest de la ville d'Alep où étaient stationnés les bus transportant 5000 personnes évacuées vendredi de Foua et Kafraya, deux localités pro-régime du nord-ouest de la Syrie assiégées par les factions rebelles.

Dans cette ville, longtemps tenue par l'opposition, ce sont pas moins de 80 bus en provenance de Foua et Kafraya, deux localités aux mains du régime dans la province d'Idlib, qui ont été mobilisés pour le transport des milliers de personnes concernées par l'accord. Ces transferts sont les derniers d'une longue série qui s'est poursuivie depuis le début du conflit il y a six ans. Des sources confirment que près de 5000 personnes, à bord d'environ 80 autocars et 20 ambulances, ont quitté Foua et Kafraya, deux enclaves chiites pro-gouvernementales de la province d'Idlib, tenues par les rebelles dans le nord-ouest. Parmi elles, figurent 1 300 combattants pro-régime. En vertu de l'accord, les 16.000 habitants de Foua et Kafraya doivent se rendre, via al Rachidine (tenue par l'opposition), à Alep, à Damas ou dans la province de Lattaquié (ouest), places fortes du régime.

Scénario identique, plusieurs milliers de personnes ont quitté Madaya et Zabadani, villes rebelles assiégées par les forces gouvernementales dans la province de Damas, pour se diriger vers la province rebelle d'Idlib. Les bus partis de Madaya sont arrivés plus tard à Rachidine, d'où ils doivent se rendre dans la ville d'Idlib. Plus de 30.000 personnes attendent d'être évacuées en vertu de l'accord conclu en mars dernier tandis que mercredi, a eu lieu, dans un premier temps, un échange de prisonniers. A Madaya, ce sont des milliers de civils qui ont choisi de rester dans la ville, au moment où l'armée syrienne y pénétrait. Il faut savoir que la ville de Zabadani avait été la première ville syrienne tombée entièrement aux mains de la rébellion en janvier 2012.

Dans un entretien qu'il a accordé mercredi à l'AFP, à Damas, le président syrien Bachar al-Assad a abordé la question des évacuations pour affirmer que «le déplacement qui se fait dans ce contexte est obligatoire».

«Nous ne l'avons pas choisi et nous souhaitons que toute personne puisse rester dans son village et dans sa ville (...) Ils rentreront bien sûr chez eux après la libération», a-t-il assuré. De son côté, l'opposition a qualifié «les transferts forcés de crimes contre l'humanité». Tout cela se déroule au moment où une réunion s'est tenue, hier, à Moscou, entre les MAE russe, iranien et syrien, une semaine après la frappe américaine contre la base aérienne d'al Chaayrate, une attaque qualifiée par le président Bachar al Assad de «fabrication à 100%» pour «servir de prétexte» à une agression caractérisée contre un Etat souverain. Réagissant aux accusations occidentales, le MAE russe Sergueï Lavrov avait jugé «inacceptables» les conclusions de l'agence internationale sur les armes chimiques qualifiant de «crédible» la responsabilité du régime du président Bachar al Assad alors qu'elle «n'effectue jamais d'enquête sur les lieux mêmes des incidents».