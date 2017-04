TUNISIE: LE GOUVERNEMENT CHAHED FACE À UNE GROGNE GÉNÉRALISÉE Le chant du cygne?

Par Chaabane BENSACI -

Les manifestations contre le chômage dégénèrent en émeutes

L'objectif de Youcef Chahed, certain il y a un an de relancer l'économie, à commencer par le tourisme si essentiel au bien-être d'une majorité de Tunisiens, s'est vite enlisé dans les méandres qui ont emporté ses prédécesseurs, notamment Habib Essid.

La période de grâce étant terminée, le gouvernement Youcef Chahed doit faire face à une grogne qui tend à gagner tout le pays. Les mouvements de grève et les rassemblements se multiplient depuis plusieurs semaines. Voici un mois, c'était d'abord à Ben Guerdane où de nombreux jeunes se mobilisaient pour affronter les forces de l'ordre en réclamant l'ouverture du poste douanier avec la Libye, toute la région étant totalement dépendante des échanges informels entre les deux pays voisins. Puis, il y a eu successivement Kasserine et Menzel Bouzaiane où la fièvre de la contestation est montée pour germer ensuite du côté du Kef et de Tataouine, gagnant telle une lave qui dévore tout sur son passage les villes de Kairouan, Jebeniana, Oueslatia et plusieurs autres localités.

A la base, une seule et même revendication: confrontés à la mal- vie et à la précarité de plus en plus généralisée, les Tunisiens revendiquent le droit à l'emploi, gage d'un moyen de subsistance en attendant une véritable relance du développement local. Rattrapé par les promesses d'un engagement politique circonstancié, le gouvernement Chahed peine en effet à investir le champ socio-économique laissé en friches depuis 2011, quand la Tunisie était tout à l'ivresse de la Révolution du jasmin. Six ans après, le pays a tout l'air d'une poudrière où il suffirait de la moindre étincelle pour que jaillisse un vrai brasier. Partout, la population gronde face aux affres d'une situation plus que morose, les quatorze gouvernorats offrant une seule et même image de stagnation mortifère et d'angoisse du lendemain. Ne parlons pas des zones du Sud depuis longtemps déshéritées ainsi que des banlieues apathiques où le prosélytisme des adeptes du djihad fait des ravages sans en avoir l'air, auprès de catégories sociales particulièrement vulnérables.

Face à cette réalité dont seules les officines politiques croient apercevoir une facette riante, du haut de leur tour d'ivoire où s'accumulent les cartes maîtresses et les dividendes en rapport avec leur poids dans la coalition actionnée par le président Béji Caïd Essebsi et le chef d'Ennahda, Rached Ghannouchi, les coups de boutoir des contestataires sont autant de mises en garde, sans cesse plus fortes, toujours plus nombreuses, et donc à prendre très vite au sérieux.

Sauf que les formations politiques, aussi nombreuses qu'inconséquentes, paraissent n'avoir que peu d'impact sur la réalité des Tunisiens. Même Nidaa Tounès, plombée par une crise interne où les coups bas n'en finissent pas depuis que Hafedh Caïd Essebsi a fait main basse sur le parti, et Ennahda, rebâtie lors du dernier congrès en une force de frappe affranchie du carcan intégriste, mais en fait toujours tributaire de ses dogmes comme de ses coups fourrés, paraissent ne plus mobiliser qu'une vague de plus en plus lasse de militants clientélistes. Comment faire en sorte, dans de telles conditions, qu'un gouvernement supposé d'union nationale, mais rongé par toute une coterie de prétentions contradictoires puisse mener la tâche qui lui incombe? L'objectif de Youcef Chahed, certain il y a un an de relancer l'économie, à commencer par le tourisme si essentiel à l'essor d'une majorité de Tunisiens, s'est vite enlisé dans les méandres qui ont emporté ses prédécesseurs, notamment Habib Essid. Conscient des risques, il a multiplié depuis quelque temps les visites de travail sur le terrain mais cela ne suffit pas pour convaincre. Les bains de foule ne sont pas un baromètre fiable de l'adhésion populaire au programme d'un gouvernement. Par-delà les atouts du Plan de développement 2016-2020 ou du Code électoral, entre autres textes, les paris sont déjà ouverts dans le microcosme tunisois quant à la survie de l'équipe Chahed dont on suppute allègrement ou sournoisement, c'est selon, le chant du cygne...