CORÉE DU NORD Tir raté d'un missile

Le Pentagone a confirmé la tentative nord-coréenne d'effectuer un nouveau tir de missile hier matin (en Corée du Nord), mais affirmé que ce test avait «presque immédiatement échoué».»Le commandement des forces américaines dans le Pacifique a détecté et suivi ce que nous estimons être un tir de missile nord-coréen a 11h21, heure de Hawaï (21h21 GMT), le 15 avril», a déclaré Dave Benham, son porte-parole: mais «le missile a presque immédiatement explosé», a-t-il ajouté, confirmant les affirmations du ministre sud-coréen de la Défense quelques minutes plus tôt. «Le commandement américain dans le Pacifique reste pleinement engagé dans sa volonté de travailler étroitement avec nos alliés en Corée du Sud et au Japon, afin de maintenir la sécurité» dans la région, a ajouté le porte-parole. Un représentant de la Maison-Blanche a précisé de son côté que le président Donald Trump «avait été informé» de ce tir raté. A ce jour, la Corée du Nord a signé cinq essais nucléaires, les deux derniers en 2016 et de récentes images satellites semblaient démontrer qu'elle préparait un sixième test.