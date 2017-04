FRANCE: SÉCURITÉ Une église évacuée en pleine messe à Nice

Une église de la ville française de Nice a été évacuée en pleine messe de Pâques hier après l'intrusion d'un individu proférant des menaces, a rapporté la presse locale. L'homme a pénétré dans l'église vers 11h30, vêtu d'un treillis et de gants de ski, a rapporté le journal Nice-Matin, précisant que l'homme «transpirait beaucoup et avait l'air excité».Le suspect a été interpellé dans le calme et le dispositif policier a été levé, selon le journal. La préfecture française des Alpes-Maritimes a informé sur Twitter qu'il n'y avait pas d'événement d'ampleur et que la situation était sous contrôle.