VATICAN Le pape appelle à la paix en Syrie

Le pape François a appelé à la paix dans tous les pays en conflit notamment en Syrie, «victime d'une guerre qui ne cesse pas de semer horreur et mort».Devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre à l'occasion de la messe de Pâques, le pape argentin a appelé à «la paix dans tout le Moyen-Orient», et en Syrie, «victime d'une guerre qui ne cesse pas de semer horreur et mort». Jorge Bergoglio a dénoncé à cette occasion «l'ignoble attaque» qui a eu lieu samedi à Alep en Syrie, «contre des réfugiés en fuite» et qui a fait des dizaines de morts. Il a encore appelé les responsables des nations à «éviter l'expansion des conflits et à arrêter le trafic des armes».Le pape a aussi appelé à la paix en Ukraine, encore affligée par un conflit sanglant. Il a également appelé à la paix dans plusieurs pays dans le monde, «à commencer par la Terre sainte», au Sud Soudan, au Yémen, en Irak ou en République démocratique du Congo.