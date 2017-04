A SIX JOURS DE LA PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE Un fauteuil pour quatre

Par Chaabane BENSACI -

Dimanche soir, il ne doit en rester que 2

Au fur et à mesure que la date du scrutin se profile, la question devient de plus en plus lancinante, y compris dans les états-majors des quatre principaux candidats qui sont encore dans un mouchoir de poche, si l'on en croit les sondages.

A J-6 du premier tour de l'élection présidentielle française, le dénominateur commun qui frappe les observateurs concerne, de prime abord, l'incertitude, jamais observée jusque-là, quant aux possibles vainqueurs appelés à s'affronter au second tour. Et pour cause, l'indécision est reine depuis des mois d'un bout à l'autre de l'Hexagone, sans occulter les DOM-TOM et les Français de l'étranger qui, pour une bonne moitié d'entre eux, sont encore dans l'expectative, perdus, tiraillés entre une option et son contraire! Refrain quotidiennement ressassé, la population indécise répète: «Je sais pour qui je ne vais pas voter, mais je ne sais pas pour qui je voterai.» Au fur et à mesure que la date du scrutin se profile, la question devient de plus en plus lancinante, y compris dans les états-majors des quatre principaux candidats qui sont encore dans un mouchoir de poche, si l'on en croit les sondages. Marine Le Pen, l'héritière représentante de l'extrême droite et Emmanuel Macron, cet Ovni politique qui balaie au centre pour capter à droite comme à gauche, sont encore en tête du box office avec 22-23% des intentions de vote, mais ils sont constamment talonnés par l'inattendu Jean-Luc Mélenchon, cet insoumis tribun de la gauche radicale et le candidat de la droite et du centre, balafré par les affaires, François Fillon, donnés tous deux à 20-19% sans compter la marge d'erreur inhérente à ce genre de pronostics. Ce qui ne fléchit pas l'enthousiasme ou la détermination, c'est selon, des autres candidats, notamment Benoît Hamon, porte-étendard contrit d'un PS déserté par sa frange socio-libérale happée par «l'hologramme» de François Hollande.

Mais les électeurs, pour leur part, rongent leur frein en attendant le déclic qui leur permettra de choisir en toute bonne foi le «bon candidat», dont l'image ne sera pas brouillée par les affaires des emplois fictifs qui ont scandalisé dans beaucoup de chaumières et déçu une partie des citoyens convaincus de marcher à droite ou sur les pas du Front national avant de se raviser face au refus des mis en cause de s'en laisser «compter».

A vrai dire, cette crise a été digérée sans trop de dégâts si l'on en juge par les scores aussi bien de François Fillon que de Marine Le Pen qui sauvegardent leur score de départ, preuve que les affaires n'ont pas vraiment liquéfié leur électorat. Mais là où le bât blesse, c'est que tous leurs efforts pour tenter de capter une partie de l'électorat indécis, quel que soit son ancrage politique, sont demeurés obstinément vains.

La question de l'Union européenne hypothèque une bonne partie de ces attentismes, car une sortie de l'UE aurait des conséquences directes sur le sort d'un certain nombre de travailleurs et d'indépendants tributaires du seul champ économique européen. Sur ce terrain, Marine Le Pen, souverainiste et Jean-Luc Mélenchon, porte-parole de la France insoumise, inquiètent passablement les adversaires du Frexit.Atypique, cette élection sera donc l'occasion d'un choix cornélien pour des électeurs qui ne savent toujours pas à quel saint se vouer. Surtout que, contrairement aux habitudes prises lors des scrutins précédents, où la plupart des gens votaient tranquillement contre un candidat et donc au profit d'un autre dont ils ne pensaient pas forcément le plus grand bien, il leur faudra cette fois-ci bel et bien choisir qui ils veulent précisément. Un choix cornélien, assurément...