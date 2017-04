ATTAQUE CONTRE UN CONVOI EN SYRIE Condamnation de l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné samedi soir une attaque meurtrière qui a visé à Rachidine, à l'ouest d'Alep, en Syrie, un convoi de 5.000 personnes évacuées des villes de Foah et Kefraya vers des zones contrôlées par le gouvernement syrien. M. Guterres a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité aux blessés un rétablissement rapide. «Les évacuations étaient effectuées conformément à l'accord conclu dans le cadre de l'accord dit des Quatre villes', concernant Foah, Kefraya, Madaya et Zabadani», a souligné le porte-parole du secrétaire général dans une déclaration à la presse. «Nous appelons les parties prenantes à assurer la sécurité de ceux qui attendent d'être évacués. Les responsables de l'attaque d'aujourd'hui doivent être traduits en justice», a-t-il ajouté. Le secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires humanitaires, Stephen O'Brien, a également vivement condamné cette attaque. «Les auteurs de cette attaque lâche et monstrueuse ont montré un mépris honteux envers la vie humaine», a dit M. O'Brien dans une déclaration à la presse. «Le droit international humanitaire est très clair: les belligérants doivent protéger les civils et faire la distinction entre des cibles civiles et militaires», a-t-il ajouté. Selon la presse, plus de 126 personnes, dont 68 enfants, ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans cette attaque suicide à la camionnette piégée.