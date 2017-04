PROJET DE PARTITION DE LA LIBYE "Les informations sur une demande algérienne d'éclaircissements infondées"

Une source diplomatique autorisée a indiqué hier, dans une déclaration à l'APS, que «les prétendues informations relatives à une demande algérienne d'éclaircissements au sujet du projet de partition de la Libye, relayées par la presse, sont dénuées de tout fondement».

A cet égard, la même source a tenu à préciser qu'à «aucun moment, il n'a été question d'une demande algérienne d'informations comme cela a été rapporté par la presse, dont certains titres se livrent à des extrapolations tendancieuses, allant même jusqu'à parler de demande algérienne formulée au département d'Etat américain par l'entremise de canaux diplomatiques». «A aucun moment, des informations de cette nature n'ont été sollicitées par la partie algérienne. De la même manière, la partie américaine n'a pas évoqué pareil projet de partition de la Libye», ajoute-t-on de même source.

«Il est important de rappeler, à cet égard, la constance de la position algérienne sur la crise libyenne en faveur de la solution politique consensuelle, basée sur un dialogue inclusif et la réconciliation nationale, loin de toute ingérence extérieure, qui reste l'unique alternative pour préserver l'unité et l'intégrité territoriale de la Libye, sa souveraineté nationale et la cohésion de son peuple», a également expliqué la source diplomatique, affirmant que «l'Algérie, étant à équidistance, jouit de la confiance de toutes les parties libyennes».