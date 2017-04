CONFLIT AU YÉMEN Washington veut des négociations de paix sous l'égide de l'ONU

Les Etats-Unis veulent «parvenir le plus rapidement possible» à des négociations de paix sous l'égide de l'ONU au Yémen, a déclaré le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis, qui a entamé hier en Arabie saoudite une tournée au Moyen-Orient. M. Mattis rencontrera aujourd'hui à Riyadh les principaux dirigeants de l'Arabie saoudite, qui intervient militairement au Yémen depuis deux ans pour soutenir les forces pro-gouvernementales contre les rebelles houthis. Washington apporte un soutien militaire limité à la coalition dirigée par Riyadh, sous forme de ravitaillement aérien et de renseignement. Interrogé par des reporters sur l'opportunité d'augmenter ce soutien américain, M. Mattis n'a pas répondu, mettant plutôt l'accent sur l'objectif de parvenir à des négociations de paix. «Notre but est que cette crise soit remise à une équipe de négociateurs sous l'égide de l'ONU qui puisse tenter de trouver une solution politique aussi vite que possible», a déclaré le chef du Pentagone dans l'avion l'emmenant vers Riyadh. Le conflit au Yémen a fait près de 7 700 morts, en majorité des civils, et plus de 42 500 blessés depuis l'intervention de la coalition en mars 2015, selon l'ONU. Riyadh espère que l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump va lui permettre de réchauffer ses relations avec Washington, après la froideur des années Obama. En décembre, l'administration Obama avait décidé de bloquer une vente de munition à guidage de précision à l'Arabie saoudite, en raison du grand nombre de victimes civiles au Yémen.