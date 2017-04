ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN Washington pour une nouvelle évaluation de la levée des sanctions

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a déclaré mardi soir avoir informé le Congrès américain du lancement d'une étude pour savoir si l'allègement des sanctions envers l'Iran prévu par l'accord nucléaire de 2015 correspondait à l'intérêt national des Etats-Unis. Cette annonce intervient alors que la Maison-Blanche a certifié que l'Iran respectait ses engagements aux termes de l'accord négocié par l'ancien président Barack Obama Le président Donald Trump a demandé un nouvel examen de l'accord de 2015, effectué par différentes agences gouvernementales sous la direction du Conseil national de sécurité, pour «évaluer si la suspension des sanctions (...) est vitale pour les intérêts de sécurité nationale des Etats-Unis», a écrit M. Tillerson dans une lettre au président républicain de la Chambre des représentants, Paul Ryan. Considéré comme l'un des principaux succès diplomatiques de M. Obama, l'accord de juillet 2015 entre l'Iran et les grandes puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Grande-Bretagne, Allemagne), entré en vigueur en janvier 2016, est destiné à garantir la nature strictement pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales. L'accord a permis d'alléger les sanctions internationales contre l'Iran mais Washington a maintenu une partie de ses sanctions. M. Trump n'a pas réitéré depuis sa prise de fonctions en janvier ses propos de campagne promettant de «déchirer» cet accord. Il a répété mi-février à la Maison-blanche qu'il s'agissait de «l'un des pires» accords qu'il ait jamais vus, mais en se gardant d'en annoncer la remise en cause.

«Mon administration a déjà imposé de nouvelles sanctions à l'Iran et je ferai davantage pour empêcher à jamais l'Iran de développer une arme nucléaire», avait alors déclaré M. Trump.