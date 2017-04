ATTAQUE DE RACHIDINE Un crime de guerre?

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (Hcdh) a condamné mardi soir l'attaque perpétrée contre un convoi de civils près de la localité Rachidine, en Syrie, et a appelé toutes les parties à assurer la sécurité et la protection de toutes les personnes évacuées, selon un communiqué rendu public par l'ONU. Samedi dernier, un convoi transportant des personnes évacuées des villes assiégées de Foah et Kefraya vers des zones contrôlées par le gouvernement syrien a été frappé par une attaque ayant tué des douzaines de personnes. «Il s'agit d'une attaque qui constitue probablement un crime de guerre», a déclaré le porte-parole du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Rupert Colville. Bien qu'il ne soit pas en mesure de confirmer la façon dont l'attaque a été menée ou leurs responsables, le HCDH a pu visionner des images montrant un rassemblement d'enfants autour d'une personne qui distribuait des bonbons juste avant l'explosion. «Nous venons de parler au chef du Département de médecine légale d'Alep qui nous a informé que les hôpitaux de la ville d'Alep ont reçu les corps de 96 civils, dont 13 femmes, 16 hommes et 67 enfants, parmi eux 16 filles et 51 garçons.

Il y a également au moins 120 civils à l'hôpital universitaire d'Alep», a indiqué M. Colville, précisant que ces personnes ont été évacuées de Foah et Kefraya dans le cadre du plan d'évacuation dit des Quatre villes' négocié par le Qatar et l'Iran.