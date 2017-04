COOPÉRATION L'Iran et la Russie vont construire deux centrales nucléaires

L'Iran va entamer la construction de deux centrales nucléaires en coopération avec des experts russes, a annoncé mardi soir le ministère iranien de l'énergie. «Le contrat a été signé par l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran (Aeoi) et la Russie, et couvre la réalisation de deux centrales nucléaires de 1 000 mégawatts, dont la construction est sur le point de commencer», a dit M. Hamid Chitchian.

M. Chitchian a fait ces remarques après que le responsable de l'Aeoi, Ali Akbar Salehi, a annoncé samedi que la construction de deux centrales nucléaires allait bientôt commencer dans le pays.

M. Chitchian a également précisé qu'«un autre projet actif - conclu par le ministère de l'énergie et Moscou - est également en cours et concerne la construction d'une centrale de 1 400 mégawatts dans la province de Hormozgan, près du golfe Persique», ajoutant que les travaux de construction de la centrale avaient déjà commencé.

En février, le ministre russe de l'énergie, Alexander Novak, avait fait remarquer que Moscou voulait finaliser des contrats avec l'Iran et aider le pays à construire davantage de centrales.

L'Iran a un plan de construction de centrales ambitieux et la Russie pourrait se voir attribuer une part significative des contrats de construction de ces centrales, a dit M. Novak.