PRÉVENTION DES CONFLITS La Chine appelle à plus d'efforts

L'ambassadeur de Chine auprès des Nations unies, Liu Jieyi a appelé mardi soir la communauté internationale à faire des efforts afin de créer un environnement plus favorable à la prévention des conflits. Lors d'un débat au Conseil de sécurité sur le maintien de la paix et la sécurité internationale, Liu Jieyi a rappelé que l'objectif de la prévention des conflits était d'édifier une sécurité universelle. Aussi, tous les pays doivent reconnaître le concept de communauté de destin partagé et prôner la gouvernance globale en menant des consultations plus larges et en faisant des contributions communes. A ce titre, il a noté que la communauté internationale devait édifier un partenariat global reposant sur le dialogue et non pas sur la confrontation et les alliances. «Il est nécessaire de coordonner et maintenir la sécurité dans les domaines conventionnels et non conventionnels, de promouvoir une sécurité durable en parallèle avec le développement durable afin d'éliminer les causes de conflit», a ajouté le diplomate. Il a également appelé à utiliser pleinement les organisations régionales et sous-régionales afin qu'elles exploitent leurs atouts géographiques et culturels en vue d'apporter davantage de contributions à la prévention des conflits dans leurs régions.