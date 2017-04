SOMMET ONU-UA Pour une coopération bilatérale

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président de la Commission de l'Union africaine (UA) Moussa Faki Mahamat ont ouvert hier le premier sommet ONU-UA. Les deux dirigeants discuteront de la manière de renforcer le partenariat entre les deux organisations, afin de mieux faire face aux défis et aux opportunités sur le continent africain. Ils aborderont également des questions telles que la paix et la sécurité, le développement durable et les droits de l'homme, a déclaré au cours de sa conférence de presse quotidienne Stephane Dujarric, porte-parole de l'ONU. «Ils signeront aussi le Mécanisme conjoint ONU-UA pour un partenariat renforcé en matière de paix et de sécurité», a-t-il annoncé. Ce sera la première conférence durant laquelle M. Mahamat s'adressera aux Nations unies depuis son élection à la présidence de la Commission de l'UA.

M. Mahamat s'était déjà brièvement entretenu avec M. Guterres à Addis-Abeba après le Sommet de l'UA en janvier, mais cette nouvelle rencontre à New York sera la première occasion pour les deux hommes de discuter en profondeur des grandes questions d'intérêt commun, selon M. Dujarric.