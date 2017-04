ATTENTAT DU 3 AVRIL EN RUSSIE Le bilan monte à 15 morts

Une femme blessée le 3 avril dans l'attentat du métro de Saint-Pétersbourg est décédée hier matin à l'hôpital, portant le bilan de cette attaque à 15 morts, selon les autorités locales. «Une femme, âgée de 56 ans et qui était dans un état très grave, a succombé à ses blessures», a indiqué sur Twitter la vice-gouverneure de la deuxième ville de Russie, Anna Mitianina citée par l'AFP. Vingt-trois personnes blessées dans l'attentat à la bombe restent en soins dans les hôpitaux de l'ancienne capitale impériale, dont quatre dans un état grave, selon les médecins. L'auteur présumé de l'attaque du 3 avril, Akbarjon Djalilov, un jeune homme de 22 ans originaire du Kirghizstan aux motivations floues, a également été tué dans l'attentat. La justice russe a placé en détention dix personnes originaires de pays d'Asie centrale, soupçonnées d'être des complices de Djalilov, dont deux frères arrêtés près de Moscou et accusés d'avoir directement participé à l'organisation de l'attentat. Le patron des services de sécurité russes (FSB), Alexandre Bortnikov, a annoncé jeudi avoir «quasiment identifié» jeudi le ou les commanditaire(s) de l'attentat, jusqu'à présent non revendiqué, sans plus de précisions, a ajouté la même source.