COOPÉRATION RUSSIE-UNION EUROPÉENNE Moscou et Bruxelles vont discuter

Moscou espère avoir une discussion approfondie sur les solutions qui permettraient de restaurer sa coopération avec l'Union européenne (UE) lors de la visite à Moscou de Mme Mogherini, a déclaré vendredi soir le ministère russe des Affaires étrangères. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, Federica Mogherini, doit se rendre à Moscou demain. «Nous sommes prêts à une reprise complète et au soutien actif des canaux de la coopération avec l'UE dans différents domaines», a déclaré le service de presse et d'information du ministère dans un commentaire publié quelques jours avant la visite de Mme Mogherini. Actuellement, l'UE demeure un partenaire économique et commercial fondamental de la Russie, et représente près de 45% du commerce extérieur du pays. Notant que les relations Russie-UE traversent une période difficile, le ministère explique que la coopération se poursuit dans un certain nombre de domaines, notamment les négociations bilatérales qui se tiennent régulièrement sur la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que la coopération régionale. «Nous sommes prêts à construire des relations mutuellement bénéfiques avec l'UE et ses Etats membres sur la base de l'égalité, du respect des intérêts nationaux et de l'interdépendance objective des économies, conditionnées par la proximité et la complémentarité des territoires», a dit le ministère. Lors des prochains pourparlers, Mme Mogherini et son homologue russe, Sergueï Lavrov, examineront les principaux aspects des relations bilatérales, précise le commentaire. Ils discuteront également des questions internationales, notamment de la situation en Ukraine, des Balkans occidentaux, de la Syrie, de l'Irak, de la Libye, du programme nucléaire iranien et du règlement du conflit israélo-palestinien, est-il ajouté.