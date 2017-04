ETATS-UNIS-QATAR Le chef du Pentagone à Doha

Le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis devait rencontrer hier les dirigeants du Qatar où il doit s'entretenir avec l'émir cheikh Tamim ben Hamad Al Thani et le ministre de la Défense Khaled Al Attiyah, rapportent des médias. La lutte contre le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daesh) et la situation en Syrie, ravagée par une grave crise depuis plus de six ans, sont, entre autres, au menu des entretiens du chef du Pentagone avec ses interlocuteurs. Le chef du Pentagone, entré en fonction il y a trois mois, effectue une tournée «d'écoute» au Moyen-Orient qui l'a déjà conduit en Arabie Saoudite, en Egypte et en Israël. Il sera aujourd'hui à Djibouti.