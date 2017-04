PARIS Un homme arrêté avec un couteau à la gare du Nord

Un jeune homme «porteur d'un couteau» a été arrêté hier gare du Nord à Paris, sans opposer de résistance, après avoir suscité un bref mouvement de panique, deux jours après un attentat à Paris, a-t-on appris de sources policières.

«Un individu porteur d'un couteau est rentré dans la gare et a été signalé à une patrouille de gendarmes qui a procédé immédiatement à son interpellation», selon une de ces sources. Aucun blessé n'est à déplorer. On ignorait dans un premier temps les motivations du suspect. Selon une autre source policière, ce sont «des voyageurs» qui ont aperçu le jeune homme, un Malien âgé de 20 ans inconnu des services de police, «couteau à la main, à l'intérieur de la gare». Ils ont alors prévenu les forces de l'ordre qui sont intervenues «arme au poing» pour l'interpeller, a ajouté cette source. Elle a précisé que l'arrestation avait provoqué un «mouvement de panique», plusieurs voyageurs abandonnant leurs bagages en pleine gare, deux jours après l'attentat jihadiste qui a coûté la vie à un policier sur la célèbre avenue des Champs-Elysées, au coeur de la capitale. La gare a été brièvement fermée, avant de rouvrir vers 14h00 GMT, selon une source policière. L'embarquement dans les Eurostar en direction de Londres a également été brièvement suspendu, selon l'AFP. Le calme était toutefois revenu dans l'après-midi. La France est à la veille du premier tour d'une élection présidentielle sous haute surveillance, la menace jihadiste ayant fait irruption dans la campagne cette semaine avec l'attentat de jeudi soir sur les Champs-Elysées, et l'arrestation mardi à Marseille (sud) de deux hommes soupçonnés de préparer une action violente imminente .