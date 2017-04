DÉBUT DU VOTE CE MATIN DANS L'HEXAGONE La Ve République française en sursis

Par Kamel LAKHDAR-CHAOUCHE -

La campagne électorale a réveillé les vieux démons

Rebondissements et suspense dans une campagne électorale très particulière. Retour sur cet événement inédit dans les annales de la Ve République française.

Nous y voilà: c'est le jour «V». Le peuple français doit choisir son président! La ligne d'arrivée de cette première étape de la course sera bientôt franchie, mais qui sortira vainqueur de ce premier tour de l'élection? Bien malin qui pourra répondre à cette question. Et pour cause, les inconnues de cette équation présidentielle sont telles qu'il serait hasardeux de s'avancer sur les résultats du premier tour. Des voix françaises sont catégoriques: jamais dans l'histoire de la France, l'issue d'une élection n'a été aussi incertaine. Ni les experts ni les instituts de sondages et encore moins les médias n'osent avancer de pronostics sur l'issue de l'élection présidentielle française tant la marge d'erreur et d'incertitude est grande. La réalité des urnes de ces derniers temps a laissé plus d'un perplexe! Personne et aucune institution n'avait prédit François Fillon candidat de la droite devant Alain Juppé et encore moins devant Nicolas Sarkozy. Idem, pour Benoît Hamon, tiré du tas de la gauche, comme par surprise, devançant Manuel Valls.

La campagne qui s'ensuivit a également créé son lot de surprises. Le poulain «officiel» du PS, Benoît Hamon, sera jalousement devancé par un candidat qui s'est mis «En marche!», Emmanuel Macron. Les révélations du Canard Enchaîné plomberont l'envol du candidat «naturel» de la droite, François Fillon. A cette configuration, il faut ajouter les deux extrêmes: l'extrême droite conduite par Marine Le Pen qui revendique l'indépendance de la France vis-à-vis de Bruxelles et l'extrême gauche aux saveurs ouvrières dirigée par Jean-Luc Mélenchon qui fait marcher des milliers de Français pour asseoir une Assemblée constituante et rompre avec la Ve République. Quel sera le poids réel de cette extrême droite qui avance d'un pas martial? Il y a également le candidat le plus redoutable, sans affiche, sans nom et sans parti. Il s'appelle l'abstention. C'est pourquoi des voix s'élèvent un peu partout pour rappeler que le vote est un devoir; le personnel politique français s'est mobilisé pour cette «cause», celle de barrer la route au parti de l'abstention. L'appel au vote n'est donc pas une spécificité des dirigeants algériens. En quoi cette campagne électorale française aura été si différente? La France fait-elle face à des changements dont elle ne cerne pas toute la portée?



Sur fond de chauvinisme

Pour les observateurs, la campagne électorale a réveillé les vieux démons du chauvinisme et du racisme. «Les élections françaises se présentent dans un contexte d'incertitude particulier au regard des candidats qui ont des passés politiques, pour la plupart, inhabituels et également des discours qui restent beaucoup plus centrés sur les questions d'immigration que sur les questions économiques et sociales. Tout se passe comme si les questions économiques ne servaient que de faire-valoir» soutient Mohamed Lahlou, professeur à l'université de Lyon, avant de préciser: «Jamais, en effet, en France, il n'y a eu à l'occasion d'élection présidentielle un tel niveau d'argumentation à la limite de la xénophobie, voire du racisme. L'opinion française se retrouve parfaitement dans la diversité des discours développés durant la campagne électorale.» La France est en effet engagée depuis longtemps déjà dans un processus de remise en cause de sa propre conception des droits de l'homme, de la République, de la liberté... L'intégration est un vain mot et de plus en plus de Français ont du mal à se reconnaître dans le drapeau tricolore. Ces exclus de la République restent sourds à cette campagne dont les principaux thèmes seront très fortement liés à cette redéfinition de l'identité française, l'immigration, au contexte sécuritaire et à la place de la France sur la scène internationale. Le thème de l'immigration n'est d'ailleurs plus la particularité du Front national représenté par Marine Le Pen qui fait montre de son désir d'entente avec les plus grandes forces de ce monde à l'image de Vladimir Poutine et de Donald Trump qui font de la préférence nationale leur force centrale. Emmanuel Macron apparaît comme le candidat qui aura fait voler en éclats la gauche française. Ses propos concernant la colonisation française en Algérie auront bien entendu attisé les polémiques tout au long de la campagne, mais cela dénote surtout que le poids du vote de la communauté algérienne en France est désormais considérable. Aucun candidat sérieux ne peut faire l'impasse sur le poids électoral de cette communauté.

Cette élection a vu la montée en force du Front national qui a su profiter de l'effondrement de la droite après les scandales qui ont éclaboussé son représentant, François Fillon. La question du détournement des biens publics et de corruption aura été mise en exergue durant cette campagne. Le Front national se retrouve revigoré, dans une position à laquelle il n'avait que rarement osé rêver. Il s'échauffe d'exaltation et cette production d'enzymes aboutit à une grave certitude chez un bon nombre de Français, une sombre prédiction, une présence inéluctable au second tour du parti populaire nationaliste. Dans ce contexte, le professeur Mohamed Lahlou explique: «La gauche est victime de ses divisions, la droite est fragilisée par le scandale des affaires autour de Fillon, l'extrême droite trouve un terreau largement en sa faveur dans les idées xénophobes ambiantes pour se retrouver au deuxième tour.» Et d'ajouter: «L'incertitude concerne celui qui affrontera Marine Le Pen au deuxième tour. Fillon peut être, malgré les affaires, le candidat refuge d'une droite déstabilisée. Mélenchon malgré une campagne de qualité risque de perdre une partie de son électorat en fin de parcours. Macron reste le candidat miracle qui peut miraculeusement se retrouver au deuxième tour malgré le flou qui entoure son programme. Autant cette élection est incertaine, autant l'électorat est volatile.»

L'abstentionnisme reste cette carte que même les sondages ne peuvent véritablement sonder. L'abstention est une déclaration de mécontentement vis-à-vis des politiques, mais elle porte tout autant son poids sur le processus électoral. Cette voix qui rappelle en chuchotant doucement aux oreilles des candidats, leur impuissance à satisfaire un bon nombre de Français. L'abstentionnisme peut devenir une force par son nombre, mais il peut jouer en faveur de certains partis aux intentions discutables et qui profitent des polémiques qui ont criblé cette campagne pour s'installer confortablement sur le devant de la scène. Alors les paroles d'Albert Einstein résonnent: «Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire.» La responsabilité de l'abstentionniste est soulignée puisqu'il peut permettre à une société entière de tomber entre les mains de personnes au projet douteux.



Le poids de l'abstention

Chaque élection présidentielle est une nouvelle ligne franchie dans le destin d'une nation. Un pays entier et les orientations de tout une société se retrouvent dépendants de l'issue des résultats d'un scrutin. Le vote reste le plus grand geste civique de toutes les sociétés démocratiques, les citoyens s'expriment, et leurs différents choix constitueront le prochain équilibre qui gérera la France durant les cinq prochaines années. Le plus important sera le lendemain des élections qui, quel que soit le président élu, mettra la France à genoux, en prière, devant ce que deviendra la France politique suite à l'effondrement des grands partis et l'émiettement des majorités. Probablement que nous assisterons à un nouveau mai 68, comme la France en a besoin. Le peuple français agira comme le souligne un ancien illustre «indigène» Kateb Yacine, qui donne voix, lui, à son Nuage de Fumée pour rappeler au peuple que «Quand tu charges ton âne, tu ne places pas les sacs du même côté, pour ne pas les faire tomber. Eh bien! ce faisant, tu agis comme Dieu, qui prend bien soin de diviser les hommes, pour mieux équilibrer les dogmes équivalents.»