ARABIE SAOUDITE Le roi nomme un de ses fils ambassadeur à Washington

les relations entre Riyadh et Washington sont meilleures sous Donald Trump qu'elles ne l'étaient sous Barack Obama. Le prince Khaled ben Salmane ben Abdelaziz, pilote de l'armée de l'air, a été nommé ambassadeur à Washington en remplacement du prince Abdallah ben Faisal ben Turki, a indiqué l'agence SPA, citant un décret royal publié dans la nuit de samedi à dimanche. Cette annonce a été faite quelques jours après une visite du secrétaire américain à la Défense Jim Mattis à Riyadh. Washington et Riyadh sont des alliés stratégiques depuis plus de sept décennies mais leurs relations s'étaient refroidies sous l'administration Obama, qui avait refusé d'intervenir militairement contre le régime syrien de Bachar Al-Assad et avait amorcé un début de rapprochement avec l'Iran chiite, grand rival régional de l'Arabie sunnite. Le courant passe mieux avec la nouvelle administration de Donald Trump, qui a multiplié les déclarations de mise en garde à l'Iran. Le nouvel ambassadeur saoudien à Washington, le prince Khaled, a effectué des missions aériennes dans le cadre de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique en Irak et en Syrie, selon Salman al-Ansari, président du Saudi American Public Relation Affairs Committee (Saprac). Un autre fils du roi, le prince Mohammed ben Salmane, est vice-prince héritier et ministre de la Défense depuis 2015.