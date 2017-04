CORÉE DU NORD-ETATS-UNIS Un Américain arrêté

Un Américain a été arrêté alors qu'il tentait de quitter la Corée du Nord, portant à trois le nombre d'Américains détenus dans ce pays, a affirmé hier l'agence sud-coréenne Yonhap. L'arrestation de cet Américain, qui n'a pas encore été confirmée officiellement, intervient dans un moment d'extrême tension entre Pyongyang et Washington. Selon Yonhap, l'homme, qu'elle identifie uniquement par son nom de famille, Kim, a été arrêté vendredi a l'aéroport international de Pyongyang alors qu'il s'«apprêtait à quitter le pays». D'après l'agence, il s'agit d'un ancien professeur à l'université des sciences et de la technologie de Yanbian en Chine, âgé d'une cinquantaine d'années. Il était associé à des programmes d'aide pour la Corée du Nord et se trouvait dans ce pays depuis environ un mois pour en discuter, a ajouté l'agence selon laquelle les raisons de son arrestations ne sont pas claires. Les services de renseignement sud-coréens et les ministères sud-coréens des Affaires étrangères et de l'Unification ont indiqué ne pas être en mesure de confirmer cette arrestation. Mais le directeur d'un centre de recherches basé à Séoul, le World North Korea Research Center, a assuré que l'information était vérifiée. «La Corée du Nord ne l'a pas encore annoncée parce que l'enquête n'est pas terminée», a déclaré Ahn Chan-il, transfuge lui-même. Deux Américains sont actuellement détenus en Corée du Nord dans un contexte de relations glaciales avec les Etats-Unis.