CONFLIT DU YÉMEN 5 membres présumés d'Al-Qaïda et 3 civils tués par un drone

Cinq membres présumés

d'Al Qaïda et trois civils ont été tués hier dans une attaque de drone, attribuée aux Etats-Unis, dans le sud du Yémen, selon un nouveau bilan de source sécuritaire yéménite. Dans la localité d'Al-Saïd, dans la province de Chabwa, un missile a visé un véhicule transportant cinq membres présumés d'Al Qaïda qui ont tous été tués, a indiqué un responsable des services de sécurité. Trois civils qui se sont portés à leur secours ont péri dans le tir d'un autre missile, a affirmé ce responsable. Dans un premier temps, un responsable de l'administration locale, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, avait fait état de trois morts qui occupaient le véhicule. Il a affirmé que le véhicule avait été pulvérisé et les corps de ses trois occupants avaient été carbonisés. Les attaques contre les jihadistes au Yémen se sont intensifiées depuis l'arrivée au pouvoir aux Etats-Unis de Donald Trump. Les deux dernières ont coûté la vie le 19 avril à cinq membres présumés d'Al Qaïda dans la Péninsule arabique (Aqpa). Le Pentagone a confirmé plus de 70 raids aériens au Yémen depuis le 28 février. Les Etats-Unis sont inquiets de voir Aqpa renforcer son influence à la faveur du chaos provoqué par la guerre au Yémen et craignent aussi des attaques de ce groupe sur le territoire américain. La guerre oppose les rebelles chiites Houthis présents dans le Nord aux forces loyalistes contrôlant le Sud et bénéficiant du soutien d'une coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. Le mois dernier, le New York Times a affirmé que l'administration Trump avait donné au Pentagone son feu vert pour mener des frappes aériennes ou des opérations commando au Yémen sans avoir à demander l'autorisation préalable de la Maison-Blanche.