CONTESTATIONS DANS LE RIF MAROCAIN Nouvelles manifestations à Al-Hoceïma

Des centaines de personnes ont de nouveau manifesté jeudi soir à

Al-Hoceïma, où des heurts ont brièvement opposé en journée jeunes et policiers, signe de la tension persistante dans cette ville du nord du Maroc. En fin d'après-midi, des groupes de jeunes se sont rassemblés par surprise dans le quartier Sidi Abed pour exiger «la libération» des leaders emprisonnés de la contestation qui secoue depuis sept mois cette région du Rif. Ils ont été repoussés sans ménagement par les policiers, et plusieurs d'entre eux ont alors lancé des pierres sur les forces de l'ordre, a constaté l'AFP. Faisant usage de quelques grenades lacrymogènes, la police a procédé à plusieurs interpellations et chargé pour disperser les protestataires. Les affrontements ont cessé vers 18h30. Une source au sein de l'exécutif local a qualifié l'incident de simple «escarmouche» avec «un groupe d'adolescents et de mineurs».

Il s'agit des premières violences depuis 10 jours, dans une ville en effervescence, épicentre du «hirak» (la mouvance), mouvement populaire qui revendique depuis des mois le développement du Rif, qu'il juge «marginalisée». Au total, 86 personnes sont poursuivies par la justice, a indiqué jeudi le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.