CRIMINALITÉ MARITIME 19 pays africains mobilisés avec l'UE

Dix-neuf pays d'Afrique ont lancé jeudi à Yaoundé, sous la bannière de l'Union européenne, un réseau pour combattre la criminalité maritime sous toutes ses formes dans le golfe de Guinée, vaste espace stratégique qui va du Sénégal à l'Angola, rapportent des médias. «Dix-neuf pays littoraux africains, du Sénégal jusqu'à l'Angola, ont commencé à travailler ensemble afin de combattre la criminalité en mer», a annoncé dans un communiqué le Réseau inter-régional pour le Golfe de Guinée. Le réseau, Gogin en anglais (Gulf of Guinea interregional network), est une initiative de l'UE pour favoriser la lutte contre la criminalité sur «6 000 kilomètres de côtes, des eaux proches du Sénégal au nord jusqu'en Angola dans le Sud, ainsi que les archipels du Cap Vert et de Sao Tomé et Principe», selon le communiqué. Cet espace «est le théâtre d'activités criminelles ou illicites: piraterie, enlèvements et vols à main armée en mer.