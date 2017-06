ESPAGNE-CATALOGNE Référendum indépendantiste le 1er octobre

Le président indépendantiste de la Catalogne, Carles Puigdemont, a annoncé hier qu'il organiserait le 1er octobre un référendum sur l'indépendance de sa région du nord-est de l'Espagne. «Voulez-vous que la Catalogne soit un Etat indépendant sous forme de République?» sera la question posée aux Catalans, a dit M. Puigdemont, revendiquant le «droit à un référendum d'autodétermination». M. Puigdemont n'a cependant pas encore signé le décret de convocation de la consultation interdite par la Cour constitutionnelle et qui mettra en délicatesse avec la loi toutes les personnes qui participeront à son organisation. Le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a pour sa part toujours assuré qu'un tel référendum n'aurait pas lieu. «Tant que je serai président du gouvernement, cela ne se produira pas», avait réaffirmé M. Rajoy le 27 mai. Les Catalans sont divisés sur l'indépendance: 44,3% pour et 48,5% contre, selon le dernier sondage d'un institut gouvernemental. Mais ils souhaitent majoritairement (à 73,6%) pouvoir se prononcer par référendum. Cette consultation est défendue au-delà de la sphère indépendantiste par des organisations comme le nouveau parti de gauche Catalunya en Comu de la maire de Barcelone Ada Colau, des syndicats, des chefs d'entreprises et le club de football FC Barcelone. En 2014, la région avait bravé une première interdiction et organisé une consultation symbolique des Catalans: 2,3 millions de personnes - sur six millions d'électeurs potentiels- avaient participé et huit sur dix s'étaient prononcées pour la sécession.