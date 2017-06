LÉGISLATIVES EN FRANCE Majorité en vue pour Macron

Un mois après avoir élu président le jeune centriste Emmanuel Macron, les Français doivent choisir demain leurs députés à l'Assemblée nationale où le parti présidentiel semble bien parti pour obtenir la majorité nécessaire pour mener les réformes promises pendant la campagne. A la veille du premier tour du scrutin, les sondages semblent donner une confortable avance au camp Macron, avec autour de 30% des intentions de vote, face à une opposition en lambeaux. Eliminés dès le premier tour de la présidentielle, les partis traditionnels de gauche et de droite qui se partagent le pouvoir en France depuis 60 ans craignent d'être balayés par un raz-de-marée bleu ciel, la couleur du mouvement présidentiel créé il y a seulement un an: selon plusieurs projections, il pourrait bien remporter près de 400 députés, bien au-delà du seuil de 289 sièges requis pour obtenir la majorité absolue. Si les dirigeants européens et les marchés se félicitent de savoir que les réformes promises pourront être menées, la perspective d'une concentration des pouvoirs ne manque pas d'inquiéter les autres forces politiques françaises. M. Macron et son mouvement mènent «une stratégie de domination hégémonique (...) je ne pense pas que ce soit sain pour le débat démocratique pour les cinq années à venir», a déploré hier François Baroin, chef de file du parti de droite Les Républicains (LR) pour les législatives. La déferlante potentielle de députés pro-Macron viendrait confirmer la soif de renouvellement politique des Français, qui ont dégagé les ténors des partis traditionnels et élu un président de 39 ans encore inconnu de tous il y a quelques années. Sa volonté de briser les lignes politiques traditionnelle l'a conduit à former un gouvernement mêlant personnalités de droite, de gauche et de la société civile. Parmi les 530 candidats investis par La République en Marche (le mouvement d'Emmanuel Macron) ne figurent que 28 parlementaires sortants, qui côtoient des citoyens venus d'horizons variés: torera, mathématicien, pilote de chasse..Leur déficit de notoriété ou d'expérience ne les empêche pas d'avoir le vent en poupe, portés par la popularité du nouveau chef de l'Etat français, qui bénéficie d'un indéniable état de grâce en ce début de quinquennat