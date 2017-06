RÉFUGIÉS Juncker pour des procédures contre les pays récalcitrants

Le président de Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s'est prononcé hier pour des «procédures d'infraction aux traités» contre les pays européens qui comme la Hongrie ou la Slovaquie refusent d'accueillir des demandeurs d'asile depuis la Grèce et l'Italie. «Nous allons débattre la semaine prochaine de la question de savoir si nous ouvrons ou non des procédures d'infraction aux traités», a assuré M. Juncker dans un entretien à l'hebdomadaire allemand der Spiegel, selon des extraits diffusés hier. «La décision d'ouvrir une procédure n'est pas encore prise mais je le dis: je suis pour», a-t-il ajouté. La Hongrie et la Slovaquie sont dans la ligne de mire, «eux et d'autres», a ajouté le Luxembourgeois. La Commission européenne a déjà menacé à la mi-mai de lancer des procédures d'infraction contre la Hongrie et la Pologne et de les sanctionner si elles refusaient toujours d'ici juin d'accueillir des réfugiés dans le cadre du plan de «relocalisations» de 160 000 personnes depuis la Grèce et l'Italie décidé au second semestre 2015. Jeudi à Prague, M. Juncker avait aussi blâmé la République tchèque pour son refus d'accepter des réfugiés de Grèce et d'Italie. Le gouvernement tchèque avait décidé lundi qu'il n'accepterait plus un seul réfugié en provenance de ces deux pays, alors qu'il en a jusqu'ici accepté seulement 12 venus de Grèce. «Il s'agit de dire clairement que les décisions prises» sont contraignantes «même quand on a voté contre», a jugé le président de la Commission.