RÉFÉRENDUM AU KURDISTAN IRAKIEN Opposition de la Turquie

La Turquie, opposée à toute forme d'indépendance kurde, a affirmé hier que le référendum d'indépendance que le Kurdistan irakien prévoit d'organiser le 25 septembre était une «grave erreur». «Nous estimons que la tenue d'un référendum d'indépendance (annoncée par la présidence kurde irakienne) constituera une grave erreur», a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué. Mercredi dernier, la présidence du Kurdistan (région autonome) avait annoncé l'organisation le 25 septembre d'un référendum pour décider de leur indépendance, malgré l'opposition de Baghdad à une telle initiative. Composée de trois provinces, le Kurdistan est une région du nord de l'Irak autonome depuis 1991 et dont les forces sont impliquées dans l'offensive contre le groupe terroristes autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) en Irak. Les Kurdes irakiens qui seraient environ 4,6 millions soutiennent majoritairement l'idée d'indépendance. La présidence a précisé que le référendum se tiendrait «dans la région du Kurdistan et dans des zones du Kurdistan qui ne sont pas administrées par l'exécutif régional». Cette formulation fait référence à des zones du nord de l'Irak, notamment la province riche en pétrole de Kirkouk, revendiquées à la fois par les Kurdes et par le gouvernement fédéral irakien. Une éventuelle indépendance du Kurdistan irakien suscite déjà l'opposition de Baghdad, mais ce rejet serait encore plus fort si les Kurdes tentent d'étendre leur influence sur les zones hors de leur région actuelle. Sur le plan économique, le Kurdistan irakien fait face à une situation difficile en raison de la baisse des prix du pétrole, principale source de revenus pour financer son administration.