SELON UN RAPPORT DE L'ONU Daesh a opéré une réorganisation de sa structure militaire

Le groupe terroriste «Etat Islamique» (EI) a opéré une réorganisation de sa structure militaire en donnant plus de pouvoirs aux chefs locaux et en focalisant sur des attaques en dehors des zones de conflit, a déclaré jeudi le secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'ONU, Jeffrey Feltman.

Dans un exposé au Conseil de sécurité, M. Feltman a précisé que Daesh a continué, depuis 2016, à résister à Mossoul, en Iraq, et à Raqqa, en Syrie malgré la pression militaire constante. La menace que représente l'EI est aggravée par l'utilisation que le groupe fait de l'Internet et des médias sociaux pour faire passer ses messages, a relevé le chef politique de l'ONU. En Europe, Daesh a profité de sa présence en ligne pour encourager ses partisans à organiser des attaques dans leurs pays de résidence. Certains de ces attentats ont été perpétrés par des combattants terroristes étrangers rentrés d'Irak ou de Syrie, mais d'autres par des individus qui n'avaient jamais posé le pied dans ces zones de conflit. Les prétendus «loups solitaires» ne sont pas en fait si seuls, les enquêtes ont démontré que dans plusieurs cas, les auteurs des attaques avaient reçu de l'aide ou des ressources, ou étaient directement en contact avec des éléments de Daesh, a -t-il expliqué.

Actuellement, les terroristes qui quittent les zones de conflit vers d'autres pays représentent une menace considérable pour la sécurité internationale, a averti M. Feltman. Ailleurs dans le monde, Daesh se fait de plus en plus menaçant, a relevé le responsable onusien en notant que des groupes affiliés à l'EI affichent leur résilience en Afrique du Nord où ils font peser une menace sérieuse sur la sécurité de la région. En Libye, bien que le groupe terroriste ait perdu une partie importante du territoire qu'il contrôlait auparavant, la menace qu'il représente, tant pour ce pays que pour ses voisins, persiste, selon Feltman. En Afrique de l'Ouest, l'expansion de l'EI est actuellement contestée par des groupes terroristes affiliés à Al Qaïda, alors qu'en Afrique de l'Est, de nouveaux groupes affiliés à Daesh activent dans le sud de la Somalie aggravant la menace terroriste posée par Al-Shabab. De même Daesh est en train d'accroître son influence dans le nord de l'Afghanistan, tandis que la menace qu'il pose en Asie du Sud-Est s'est amplifiée, a-t-il constaté. Par ailleurs, la situation financière de l'organisation terroriste n'a cessé de se détériorer depuis les 16 derniers mois mais reste pour l'essentiel tributaire des revenus pétroliers et de l'extorsion qui peuvent se chiffrer à plusieurs dizaines de millions de dollars de recettes par mois. Les revenus de Daesh proviennent également de la contrebande d'antiquités, de produits agricoles, de la vente d'électricité, de l'exploitation de ressources minières et d'activités criminelles telles que les enlèvements et la traite de personnes.