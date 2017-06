LE LIBAN Démantèlement d'un réseau terroriste

Les forces de sécurité libanaises ont déjoué vendredi plusieurs projets d'attentats du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daesh/EI), conçus pour faire «le plus grand nombre de victimes possible». Selon un communiqué de la Sécurité générale du Liban, «sept suspects originaires de différents pays arabes ont été arrêtés, et auraient admis avoir préparé une série d'attentats suicide, d'assassinats et d'attaques». «Quatre des suspects ont été récemment arrêtés. Trois autres étaient déjà incarcérés», a ajouté le communiqué.

La Sécurité générale a effectué plusieurs descentes pour retrouver les suspects. Une ceinture explosive portée par l'un d'entre eux a été neutralisée. Ce réseau de sept membres était en contact avec des commanditaires dans différentes régions du Liban, et en particulier dans les célèbres camps de réfugiés palestiniens d'Eïn el-Hilweh, de Burj el-Barajneh et de Chatila, selon le communiqué. Les suspects recevaient leurs ordres d'autres terroristes dans ces camps, a-t-il ajouté.