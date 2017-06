AFGHANISTAN Trois soldats US tués par un militaire afghan

Trois soldats américains ont été tués et un blessé samedi par un militaire afghan dans la province orientale de Nangarhar, ont annoncé un responsable local et le Pentagone. Dans la soirée, le Département américain de la Défense a fait état d'un bilan de trois morts et un blessé. «Nous sommes au courant d'un incident survenu dans l'est de l'Afghanistan. Nous fournirons davantage d'informations quand cela sera approprié», a indiqué la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis dans un bref communiqué. Le Pentagone n'a pas fourni plus de détails dans le communiqué annonçant le nouveau bilan.

L'attaque a été revendiquée par les taliban qui l'ont attribuée à un élément infiltré. Un porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid, a assuré sur Twitter que quatre soldats américains avaient été tués. «Aujourd'hui, autour de midi, un militaire afghan a ouvert le feu sur des soldats américains dans le district d'Achin, en tuant deux. Le militaire a été tué à son tour dans des tirs de riposte», avait déclaré à l'AFP plus tôt dans la journée le porte-parole de la province, Attaullah Khogyani. Les forces de l'Otan à Kaboul n'ont pas voulu commenter l'évènement dans l'immédiat. Le nombre des soldats américains en Afghanistan s'élève actuellement à environ 8.400, auxquels s'ajoutent quelque 5.000 militaires des alliés de l'Otan, qui assurent pour l'essentiel des tâches d'entraînement et de conseil.