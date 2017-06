ATTENTATS DE TÉHÉRAN L'Iran annonce six nouvelles arrestations

Les autorités iraniennes ont annoncé hier l'arrestation de six autres personnes impliquées dans les attentats de Téhéran, qui ont fait 17 morts mercredi, a annoncé une source judiciaire. «Six personnes, qui étaient certainement liées aux attentats terroristes de mercredi, ont été identifiées et arrêtées», a fait savoir Aliakbar Garousi, chef des services de justice de la province de Kordestan, dans l'ouest de l'Iran. Les autorités ont annoncé que les forces de sécurité avaient tué samedi le cerveau de ces attaques, et arrêté sept personnes soupçonnées de complicité. Le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) a revendiqué les attaques suicide et les fusillades de mercredi au parlement iranien et au mausolée de l'imam Khomeini.