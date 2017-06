TURQUIE-TERRORISME 18 membres de Daesh arrêtés à Istanbul

La police turque a annoncé hier l'arrestation de 18 éléments du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) à Istanbul. La police de contre-terrorisme a mené des opérations simultanées dans 11 districts de la mégapole stambouliote procédant à l'interpellation des suspects et à la saisie d'armes, d'explosifs, de documents et du matériel appartenant à l'organisation terroriste. Les suspects ont déjà combattu pour le groupe en Syrie et ont mené des activités en faveur de Daesh à Istanbul, a ajouté la même source. En mai dernier, deux terroristes de Daesh avaient été tués lors d'une opération des services de sécurité turque à Ankara alors qu'ils se préparaient à commettre un attentat dans la capitale. Près de 300 personnes ont été tuées dans des attentats à la bombe à travers le pays attribués à l'«Etat islamique» (EI) et à la rébellion du parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) dont le dernier en date, la nuit du jour de l'An, revendiqué par Daesh et ayant fait 39 tués dans un club privé d'Istanbul principalement des étrangers. Un double attentat-suicide par voiture piégée et au kamikaze près du stade de Besiktas à Istanbul avait fait, le

9 décembre 2016, 44 morts dont

36 agents de la police et quelques jours plus tard, un autre attentat-suicide à la voiture piégée près du campus de l'université de Kayseri (centre) avait fait 13 victimes parmi des soldats. Ces deux attaques ont été revendiquées par les «Faucons de la liberté du Kurdistan» (TAK), groupe dissident du PKK. Toutefois, la plus sanglante des attaques, un double attentat-suicide commis par deux terroristes, avait fait, en octobre 2015, 103 tués devant la gare centrale d'Ankara.