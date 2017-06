21 COORDINATEURS RÉGIONAUX DE NIDAA TOUNÈS REFUSENT LE COMITÉ DE COORDINATION AVEC ENNAHDA Le pari risqué de Hafedh Caïd Essebsi

Par Chaabane BENSACI -

Les 21 coordinateurs signataires d'un contre-communiqué estiment qu'aucun élément ne justifie la démarche «de serrer les rangs avec Ennahdha» et évoquent «une humiliation», voire le «glissement du parti vers l'inconnu et la déviation de son idéologie originelle».

A Nidaa Tounès, les turbulences semblent ne jamais cesser. Les coordinateurs régionaux du parti, après s'être élevés contre le communiqué signé conjointement avec Ennahdha, ont organisé hier une réunion avec les membres du bureau politique à Sousse. Leur intention est d'arrêter à la faveur de cette réunion des décisions qui seraient selon eux tout à la fois «historiques et indispensables».

Mais cette messe n'est pas du goût du directeur exécutif de Nidaa Tounès, Hafedh Caïd Essebsi qui s'est aussitôt employé à la contrecarrer en convoquant l'ensemble des responsables régionaux à un conclave le même jour, à la même heure, à Tunis. Jusqu'au dernier moment, il semble que seuls quatre ou cinq coordinateurs aient répondu à cette convocation. Tous les autres ont maintenu leur rendez-vous à Sousse, objet d'une fronde latente et d'un refus explicite du communiqué conjoint paraphé par les chefs des blocs parlementaires des deux formations alliées. En cas de refus, ont-ils averti, une pluie de démissions achèvera de disloquer la formation fondée par le chef de l'Etat, Béji Caïd Essebsi. Les 21 coordinateurs signataires d'un contre-communiqué estiment qu'aucun élément ne justifie la démarche «de serrer les rangs avec Ennahdha» et évoquent «une humiliation», voire le «glissement du parti vers l'inconnu et la déviation de son idéologie originelle». Plus encore, ils évoquent l'exclusion des bâtisseurs du parti et l'usurpation de leur place par d'autres personnes «qui en font commerce». Une mise en cause explicite de Hafedh Caïd Essebsi dont les ambitions commencent à inquiéter passablement les ténors de Nidaa tounès. En choisissant de se pencher hier sur «l'état du parti» et de prendre les «décisions historiques» indispensables pour «lui redonner sa considération et sa place naturelle en tant que garant du pouvoir en place et de l'Etat et tirant sa légitimité du peuple», ils ouvrent les hostilités avec le clan Essebsi. Car il semble peu probable que Hafedh Caîd Essebsi ait choisi seul de valider, le 6 juin dernier, un comité supérieur de coordination conclu avec Ennahda et Rached Ghannouchi, une instance qui se réunira chaque mois pour «renforcer la coordination entre les parties signataires de l'accord de Carthage et pour la participation au gouvernement d'union nationale». Nidaa Tounès et Ennahdda, plus que jamais main dans la main, apportent leur soutien total aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la corruption au regard de la constitution et de la loi. Les deux partis veulent en outre «accélérer la mise en place des instances constitutionnelles et particulièrement celle de la Cour constitutionnelle avant la fin de la session actuelle du Parlement». Et tous deux s'engagent à ce que les élections municipales «se tiennent à la date fixée» et à «adopter rapidement le code des collectivités locales». Ghannouchi et Essebsi junior appellent enfin le gouvernement à «soutenir l'investissement et le développement dans les régions» et à «concrétiser rapidement les promesses faites aux chômeurs». On le voit, il n'y a pas a priori de quoi fouetter un chat, mais la réaction immédiate des coordinateurs régionaux de Nidaa Tounès montre bien qu'ils ont saisi le message subliminal qui fait de Hafedh Caïd Essebsi l'interlocuteur privilégié du parti des Frères musulmans dans l'espoir d'en récolter, le moment venu, les dividendes présidentiels.