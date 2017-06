EXPERTS DE L'ONU EN RDC Comparution de deux assassins présumés

Deux assassins présumés des deux experts de l'ONU tués en mars en République démocratique du Congo (RDC) ont comparu hier devant le tribunal militaire de la capitale du Kasaï-central, dans le centre du pays, ont rapporté des médias. Les deux experts étaient missionnés par le secrétaire général de l'ONU pour enquêter sur des violences et sur une quarantaine de fosses communes découvertes dans la région. Ils ont été enlevés le 12 mars et leurs corps avaient été retrouvés seize jours plus tard dans une fosse commune. La deuxième audience de ce procès a été «consacrée à la réplique du ministère public (procureur) aux exceptions soulevées par la défense» le 5 juin, a déclaré Trésor Kabangu, un avocat des prévenus, cité par l'AFP. Lundi dernier, à l'ouverture des débats, la défense avait mis en cause la compétence du tribunal à juger «le crime de guerre», tout en estimant que la détention des deux prévenus était «irrégulière». Le ministère public a demandé hier que le procès se poursuive et aborde le fond de l'affaire. Le tribunal a promis de rendre sa décision demain, a ajouté Me Kabangu. Les deux assassins présumés sont poursuivis pour «crime de guerre par meurtre, crime de guerre par mutilation, terrorisme, participation à un mouvement insurrectionnel», devant le tribunal militaire de garnison de Kananga. Ils sont accusés de l'assassinat en mars de deux experts onusiens dans cette province secouée par la rébellion de Kamwina Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d'une opération militaire après s'être rebellé contre le pouvoir. Avant l'ouverture du procès, la justice avait indiqué que 16 personnes étaient «incriminées» dans cette affaire. Depuis septembre 2016, la région du Kasaï est en proie à des graves violences qui impliquent miliciens, soldats et policiers ayant fait plus de 400 morts et causé le déplacement de 1,3 million de personnes, selon l'ONU.