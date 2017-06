RAID US EN SOMALIE Huit éléments shebab tués

L'armée américaine a confirmé que ses forces spéciales avaient tué huit éléments du groupe terroriste shebab au cours d'une frappe aérienne dimanche dans le sud de la Somalie. Dans un communiqué publié hier le commandement américain pour l'Afrique (Africom) a promis d'intensifier l'offensive contre l'organisation terroriste afin de protéger la population, y compris les Américains, affirmant que les éléments du groupe avaient utilisé leur cache pour tuer et mutiler des personnes. «Les forces américaines auront recours à toutes les méthodes efficaces et appropriées pour protéger les Américains, notamment les opérations militaires de lutte contre le terrorisme menées en partenariat avec l'Amison et l'Armée nationale somalienne, les frappes de précision contre les terroristes, leurs camps d'entraînement et leur caches, et la traque des membres de cette formation affiliée à Al Qaîda en Somalie, dans la région et dans le monde entier», indique le communiqué. L'Africom, qui a par le passé mené des raids aériens contre les shebab en Somalie, a annoncé dimanche avoir lancé des frappes contre un centre de commandement et de logistique du groupe terroriste au sud-ouest de la capitale somalienne Mogadiscio.