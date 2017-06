L'ambassadrice américaine au Qatar quitte son poste en pleine crise

L'ambassadrice américaine au Qatar, qui a avoué le mois dernier avoir du mal à expliquer la politique du président Donald Trump, a annoncé hier qu'elle allait quitter son poste. L'annonce de Dana Shell Smith intervient alors qu'une grave crise oppose le Qatar à ses voisins arabes qui l'accusent de «soutenir le terrorisme» et de pencher vers l'Iran.«Ce mois-ci, je termine mes trois ans comme ambassadrice au Qatar», a écrit Mme Shell Smith sur Twitter, ajoutant avoir été «honorée de travailler» dans ce pays. Elle n'a pas précisé si elle allait rester ou non au département d'Etat. Le mandat des ambassadeurs américains est généralement de trois ans. Mme Shell Smith avait été nommée au Qatar par l'ancien président Barack Obama en 2014. Elle avait fait part le 11 mai de son embarras face aux développements à Washington, après le limogeage du directeur du FBI James Comey par le président Trump, dans un commentaire sur Twitter jugé peu diplomatique.

L'administration Trump a envoyé des messages contradictoires sur le Qatar. Le président américain a appelé ce pays à «arrêter immédiatement» de financer le «terrorisme», tandis que le département d'Etat a souhaité un allègement des sanctions annoncées par plusieurs pays arabes contre Doha. L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte ont rompu le 5 juin leurs relations diplomatiques avec le Qatar et ont interrompu leurs liaisons aériennes, maritimes et terrestres avec le petit émirat gazier.