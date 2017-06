COMITE SPÉCIAL DE DÉCOLONISATION DE L'ONU Le comité des 24 adopte deux projets de résolution

Le Comité spécial de la décolonisation de l'ONU, dit comité des 24, a adopté lundi par consensus deux projets de résolution portant sur la diffusion d'informations sur la décolonisation et les territoires non autonomes. Le premier projet de résolution présenté par le président du comité des 24, le vénézuélien Rafael Dario Ramirez Carreno et intitulé «Renseignements relatifs aux territoires non autonomes» réaffirme la nécessité pour les puissances administrantes de tenir le secrétaire général de l'ONU régulièrement informé de la situation économique et social des territoires, dont elles sont respectivement responsables. Les puissances administrantes doivent continuer à communiquer au chef de l'ONU les renseignements aussi complet que possible sur l'évolution politique et constitutionnelle des territoires en question. Le deuxième projet de résolution adopté porte sur la diffusion d'informations sur la décolonisation. Selon ce texte, l'Assemblée générale jugerait important de poursuivre et d'accroître ses efforts pour diffuser le plus largement possible des informations sur la décolonisation et le droit à l'autodétermination des peuples des territoires non autonomes. L'adoption d'un troisième texte sur l'envoi de missions de visite dans les territoires a été reportée à une date ultérieure pour manque de consensus. Le texte présenté par le Venezuela prévoyait de dépêcher périodiquement des missions de visite dans les territoires non autonomes en vue de faciliter l'application effective de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en ce qui concerne ces territoires. Les dispositions de ce texte ont été établies conformément aux résolutions et décisions pertinentes de l'Assemblée générale et du Comité spécial dans lesquelles il est demandé aux puissances administrantes de coopérer pleinement avec les Nations unies en accueillant des missions de visite dans les territoires qu'elles administrent. Au cours du débat qui s'en est suivi, la représentante du Timor-Leste, Mme Maria Helena Lopes de Jesus Pires, a soutenu qu'à trois ans de la fin de la troisième Décennie internationale de l'élimination du colonialisme, il serait opportun qu'il y ait une visite dans tous les territoires faisant l'objet de débat devant le Comité spécial. De son côté, le représentant du Venezuela, M. Douglas Nicomedes Arcia Vivas, a estimé que les missions de visite étaient très utilisées et permettaient d'avancer sur la voie de la décolonisation. Le comité spécial poursuivra ses travaux lundi prochain. Sa session de fond prendra fin le 23 juin.