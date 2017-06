PALESTINE-ONU Guterres exprime son soutien à l'UNRWA

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé lundi soir son inquiétude concernant les récentes critiques publiques visant l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) et l'intégrité de ses opérations. «Le secrétaire général tient à exprimer son soutien à l'UNRWA et son admiration pour le rôle qu'il joue dans la prestation de services essentiels et la protection des droits de millions de réfugiés palestiniens au Moyen-Orient», a dit le porte-parole adjoint du Secrétaire général, Farhan Haq, cité par l'ONU dans un communiqué publié lundi. L'UNRWA a reçu un mandat de l'Assemblée générale des Nations unies, dont les membres ont reconnu à maintes reprises la contribution unique de cette agence onusienne à la paix et à la sécurité de cette région. «L'UNRWA mène ses opérations sur la ligne de front de situations de conflit difficiles et offre une éducation à un demi-million de filles et de garçons réfugiés, leur enseignant les droits de l'homme et la tolérance. Ses activités d'éducation et de secours contribuent de manière critique à la stabilité dans la région», a souligné M. Haq. Le chef de l'ONU appelle tous les Etats membres à poursuivre leur soutien à l'agence pour que l'UNRWA puisse être en mesure de remplir avec impartialité et de manière efficace «son rôle indispensable» et de mettre en oeuvre son mandat humanitaire «pour servir les réfugiés palestiniens jusqu'à ce qu'une solution juste et durable à leur situation soit trouvée», a-t-il ajouté.