AFGHANISTAN/ONU Guterres en visite surprise à Kaboul

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, effectuait hier une visite surprise dans la capitale afghane Kaboul, a annoncé le bureau de l'ONU dans le pays.«La visite du secrétaire général Antonio Guterres témoigne de la solidarité de l'ONU à l'égard du peuple afghan et de notre engagement à rester dans la course au moment où l'Afghanistan est confronté à de nombreux défis», a indiqué la même source dans un communiqué. L'ONU «est déterminée à soutenir le processus de paix dirigé par les autorités afghanes en protégeant les communautés les plus vulnérables et démunies du pays et en aidant le gouvernement afghan à offrir un avenir stable et prospère à tous les Afghans», ajoute le texte. Cette visite intervient alors que le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, a averti mardi que les taliban progressent en Afghanistan et alors que l'administration américaine envisage un renforcement des effectifs militaires.