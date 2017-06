BAN KI-MOON SUR LE CLIMAT Trump "du mauvais côté de l'histoire"

L'ancien secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, a affirmé hier que la décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le changement climatique le plaçait «du mauvais côté de l'histoire». «Etant donné que le changement climatique ne peut pas s'arrêter, notre solidarité, notre effort commun, ne peuvent pas s'arrêter non plus», a déclaré Ban Ki-moon lors d'un forum à Madrid. Il a dit sa «profonde préoccupation» quant à la décision du président des Etats-Unis de retirer son pays de l'accord historique contre le changement climatique adopté en décembre 2015 à Paris sous l'égide de l'ONU. «Je crois que le président Trump est du mauvais côté de l'histoire», a ajouté le Sud-Coréen, à la tête de l'ONU entre 2007 et 2016. L'accord - non contraignant- visant à contenir la hausse de la température moyenne mondiale en-deçà de 2°C a été adopté par 195 pays quand Ban Ki-moon était secrétaire général de l'ONU et Barack Obama président des Etats-Unis. Donald Trump avait annoncé début juin sa décision de retirer son pays de l'accord, affirmant qu'il était mauvais pour l'économie du pays.