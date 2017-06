FRANCE-MAROC Macron à Rabat

Le président français Emmanuel Macron se rendait hier au Maroc pour une première rencontre avec le roi Mohammed VI, visite pendant laquelle seront notamment abordées la coopération des deux pays en matière de lutte anti-terroriste et la crise du Golfe. Il sera reçu par Mohammed VI, d'abord en tête-à-tête puis avec ses conseillers. Le soir, il est convié avec son épouse au repas de rupture du jeûne du

Ramadhan offert par le roi en leur honneur dans sa résidence personnelle de Dar al Salam, avant de repartir le lendemain matin pour Paris. Ce premier déplacement du président français dans le Maghreb, le second en Afrique depuis son investiture, «a un cadre personnel pour que le président et le roi fassent mieux connaissance et posent les bases de la relation franco-marocaine», selon l'Elysée. Au cours de sa campagne, M. Macron s'était rendu en Algérie, où il doit revenir en tant que président dans les prochaines semaines. Au menu des entretiens avec le souverain du Maroc, figure notamment la crise du Golfe, les deux dirigeants souhaitant unir leurs efforts de médiation