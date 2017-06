CASQUES BLEUS DU DARFOUR Des mouvements rebelles réclament leur maintien

Deux mouvements rebelles de la région du Darfour, au Soudan, ont appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à maintenir l'Opération de l'Union africaine et des Nations Unies au Darfour (Minuad), ont rapporté des médias soudanais. «La diminution des affrontements militaires directs au Darfour ne signifie pas que le conflit a pris fin ou qu'il ne dégénérera pas de nouveau», ont affirmé Djibril Ibrahim, chef du Mouvement pour la justice et l'égalité (MJE), et Minni Arko Minnawi, chef du Mouvement de libération du Soudan (MLS), dans un message adressé au Conseil de sécurité, a rapporté le site d'informations Sudan Tribune. «Nous espérons que le Conseil de sécurité continuera à soutenir fermement la Mission au Darfour et la chargera de prendre toutes les mesures nécessaires pour remplir son mandat de maintien de la paix», ont-ils ajouté.

Le Conseil de sécurité a examiné mercredi le rapport sur le Darfour du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a approuvé la réduction en deux phases des effectifs de la Mission dans la région.

Le chef de l'ONU a suggéré de procéder au retrait de 8 des 16 bataillons militaires durant une première phase de six mois, puis d'examiner la question du retrait des bataillons restants d'ici au début de l'année prochaine. Chargée du maintien de la paix, la Minuad a succédé à la Mission de l'Union africaine au Soudan le 31 décembre 2007.