DJIBOUTI-ERYTHRÉE Le Qatar retire ses troupes d'interposition

Le Qatar a entamé mercredi le retrait de ses troupes d'interposition déployées à la frontière entre Djibouti et l'Erythrée, a annoncé les ministère djiboutien des Affaires étrangères.

«Les forces d'interposition qataries déployées à la frontière entre Djibouti et l'Erythrée ont entamé mercredi leur retrait conformément aux dispositions prises par leur pays», a indiqué le ministère djiboutien des Affaires étrangères dans un communiqué. Ce contingent de 450 soldats a été déployé par le Qatar en position de tampon le long de ce bout de territoire, appelé Doumeira, que les deux pays se disputent la souveraineté, et surtout après l'affrontement armé de 2008 entre Asmara et Djibouti.

Le Qatar cherchait à trouver une issue politique à ce différend frontalier qui oppose ces deux pays.

La décision du Qatar de retirer ses troupes d'interposition intervient après l'annonce faite le 7 juin dernier par le gouvernement djiboutien de réduire le niveau de sa représentation diplomatique au Qatar.

L'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu le 5 juin leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant d'entretenir des liens avec «des organisations terroristes et des groupes sectaires cherchant à déstabiliser la région».