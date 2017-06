PRODUCTION DE PÉTROLE EN TUNISIE Accord pour mettre fin à un sit-in à El-Kamour

Les autorités tunisiennes sont parvenues hier à un accord avec les manifestants d'El-Kamour, dans le sud du pays, où un sit-in a dégénéré en heurts le mois dernier et bloqué la production de pétrole. Avec la médiation de la puissante centrale syndicale Ugtt, l'accord a été signé à Tataouine (500 km au sud de Tunis) en présence du ministre de l'Emploi, Imed Hammami et de représentants des manifestants, selon des images en direct de Radio Tataouine. «Cet accord satisfait tout le monde (...) et sera très bénéfique pour Tataouine et la Tunisie», a déclaré M.Hammami. «Les demandes des jeunes de Tataouine vont être remplies» en termes d'emplois dans les sociétés pétrolières et de création d'un fonds d'investissement notamment et la station de pompage de pétrole d'El-Kamour va reprendre «immédiatement» ses activités, a-t-il ajouté. Selon les autorités, la production de pétrole est quasiment à l'arrêt à Tataouine en raison des mouvements sociaux. Depuis près de trois mois, des habitants de Tataouine réclament une meilleure répartition des richesses et des recrutements prioritaires dans les sociétés pétrolières. Fin mai, le sit-in d'El-Kamour, site pétrolier situé à deux heures de route de Tataouine en plein désert, a dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre. Un manifestant a été tué par un véhicule de la gendarmerie, «accidentellement» selon les autorités, ce qui a provoqué une flambée de violences et des marches de solidarité.