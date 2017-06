Tension entre Djibouti et l'Erythrée

L'Union africaine a fait part de son inquiétude, samedi, face à la tension provoquée par la résurgence d'un différend territorial entre Djibouti et l'Erythrée à la suite du retrait de soldats du Qatar déployés dans le secteur disputé entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. Le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a appelé dans un communiqué au «calme et à la retenue» après que Djibouti eut accusé l'Erythrée d'avoir profité du retrait du contingent du Qatar pour occuper la partie de territoire revendiquée par les deux pays à leur frontière. «Le président de la commission se tient à la disposition de Djibouti et de l'Erythrée pour les aider à normaliser leurs relations et promouvoir des relations de bon voisinage», selon le communiqué.

Le Qatar a entamé mercredi le retrait de ses troupes d'interposition déployées à la frontière entre Djibouti et l'Erythrée. Le contingent de 450 soldats a été déployé par le Qatar en position de tampon le long de ce bout de territoire, appelé Doumeira, que les deux pays se disputent la souveraineté, et surtout après l'affrontement armé de 2008 entre Asmara et Djibouti. Le Qatar cherchait à trouver une issue politique à ce différend frontalier qui oppose ces deux pays. La décision du Qatar de retirer ses troupes d'interposition intervient après l'annonce faite le 7 juin dernier par le gouvernement djiboutien de réduire le niveau de sa représentation diplomatique au Qatar. Jeudi, le ministre djiboutien des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf a accusé Asmara de «déployer ses forces» dans la région de Doumeira sur la mer Rouge. «Djibouti est un pays pacifique et nous donnons la priorité aux solutions diplomatiques», avait dit le ministre lors d'une conférence de presse télévisée. «Mais, avait-il ajouté, si l'Erythrée persiste dans sa recherche de solutions militaires, Djibouti est prêt à cette éventualité».L'Erythrée n'a pour l'instant pas réagi à ces déclarations.