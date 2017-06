BASES MILITAIRES TURQUES EN ARABIE Le niet de Riyadh!

Le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite a déclaré hier que le pays ne permettrait pas à la Turquie d'établir des bases militaires sur son territoire. Une source du ministère a fait savoir que l'Arabie saoudite n'avait pas besoin de telles bases, ses forces armées et ses compétences militaires étant parmi les meilleures, ajoutant que le pays a participé à de nombreuses opérations de soutien militaire à l'étranger pour lutter contre le terrorisme et sauvegarder la sécurité régionale. Cette déclaration a été faite à la suite d'une rencontre entre le roi saoudien Salman ben Abdelaziz al-Saoud et le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu vendredi à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, pour discuter des problèmes régionaux, notamment de la décision prise par plusieurs pays arabes de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar.