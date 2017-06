FACE À LA CRISE DE SES DEUX SOUTIENS, RIYADH ET DOHA La rébellion syrienne dans l'embarras

La discorde entre l'Arabie saoudite et le Qatar embarrasse la rébellion en Syrie, déjà fortement affaiblie par la rivalité entre ses deux parrains et leur désengagement progressif du conflit, estiment les experts.

Les deux monarchies du Golfe ont pris fait et cause pour les insurgés dès le début de la révolte armée contre le régime de Damas. Mais six ans plus tard, la situation a changé. Minée par les rivalités entre Doha et Riyadh -qui soutiennent des groupes rebelles différents-, et affaiblie par l'entrée en action en 2015 de l'allié russe du régime syrien, la rébellion a subi revers après revers, en perdant notamment Alep en décembre 2016. «La rupture actuelle met l'opposition dans une situation embarrassante car personne ne veut prendre parti publiquement et s'aliéner l'autre côté», relève Yezid Sayigh, chercheur principal au Centre Carnegie pour le Moyen-Orient, basé à Beyrouth. Signe de la gêne que provoque la crise du Golfe, plusieurs groupes rebelles sollicités par l'AFP se sont refusé à tout commentaire, affirmant qu'il s'agissait d'une question «sensible». Malgré cet embarras, M.Sayigh estime que le bras de fer aura un impact limité sur le conflit syrien où, de toute façon, «le Qatar comme l'Arabie saoudite ne s'investissent plus comme ils l'ont fait dans le passé», Riyadh réduisant «considérablement son financement à partir de 2015 en raison de son intervention au Yémen».

En plus, il n'y aura probablement pas d'incidence majeure au niveau financier et militaire, «depuis que les Etats-Unis et la Turquie ont accru leur appui à des factions auparavant proches du Qatar et de l'Arabie saoudite». Extrêmement fracturée, la rébellion -qui ne contrôle plus que 11% du territoire syrien- est soutenue par les Saoudiens, les Qataris, les Turcs et les Jordaniens ainsi que les Américains. Dans le Nord, ce sont surtout les groupes pro-Doha et pro-Ankara qui dominent avec le groupe salafiste Ahrar al-Cham.

Dans la région de Damas, ce sont les pro-saoudiens avec Jaïch al-Islam et dans le Sud, des mouvements entraînés par Amman et Washington. Autre acteur de poids allié à l'insurrection syrienne: l'ex-branche syrienne d'Al Qaïda -désormais connue sous le nom Tahrir al-Cham- et qui, selon les analystes et des factions sur le terrain, a des liens avec le Qatar bien que ce pays dément officiellement. Doha a mené la plupart des médiations dans la libération d'otages en Syrie impliquant ce groupe qui s'appelait autrefois le Front al-Nosra.

D'ailleurs, lorsque Riyadh et plusieurs de ses alliés ont rompu leurs liens le 5 juin avec le Qatar, ils ont accusé ce pays de soutenir des groupes «terroristes» dans la région, dont Al Qaïda. L'amoindrissement du rôle de Riyadh et du Qatar est patent notamment dans la Ghouta orientale, fief rebelle près de Damas. Dans cette région où cohabitent des groupes pro-saoudien et pro-qataris, des affrontements entre les deux bords ont fait des centaines de morts avant même l'éclatement de la crise diplomatique, affaiblissant ce front face au régime. Le risque est que «cette fois, les conséquences pourraient être bien plus sanglantes dans la Ghouta, où les deux pays soutiennent des factions déjà remplies d'animosité», estime Raphaël Lefèvre, chercheur à l'Université d'Oxford. Mais pour Thomas Pierret, expert de l'islam en Syrie, «les jeux des alliances sont plus déterminés par des équilibres locaux que par des patronages extérieurs» dans la Ghouta.

D'après lui, dans la province d'Idleb (nord-ouest), Ahrar al-Cham risque de «souffrir financièrement d'une réorientation de la politique du Qatar», mais le groupe reste très important pour la Turquie qui joue le médiateur entre Doha et Riyadh. Même l'opposition politique en exil est dispersée dans deux pays: le Haut comité des négociations a son siège à Riyadh tandis que la Coalition nationale de l'opposition et les principaux groupes armés sont basés à Istanbul. Pour M.Sayigh, la dispute entre Riyadh et Doha «ne devrait pas avoir d'impact d'autant que l'opposition dans son ensemble est devenue un acteur de second rôle».