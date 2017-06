CETTE COMMÉMORATION, QUI A EU POUR CADRE LA MAISON DE LA CULTURE ÉPONYME DU DÉFUNT, A ÉTÉ REHAUSSÉE PAR LA REPRISE, DEVANT UNE ASSISTANCE NOMBREUSE DE MÉLOMANES, AMIS DU CHANTEUR ET DES AUTORITÉS LOCALES, DES MEILLEURES PRODUCTIONS ARTISTIQUES DU DÉFUNT, 25 civils tué dans un marché au Yémen

Vingt-cinq civils ont été tués au cours d'une frappe aérienne de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ayant visé un marché populaire dans la province de Saada, dans le nord du Yémen, a annoncé hier l'agence de presse d'Etat contrôlée par les Houthis, Saba. La frappe aérienne a été menée samedi dans la soirée et a visé le marché al-Mashnak, au centre du district de Shada, a indiqué l'agence citant un officiel. L'officiel a ajouté que les victimes étaient des clients et des commerçants, et que de nombreuses personnes étaient grièvement blessées. L'agence n'a pas donné plus de détails, annonçant qu'elle publiera des photos des lieux plus tard hier.

A Saada, principale place forte du mouvement houthi, est basé le leader du groupe, Abdulmalik al-Houthi. Il s'agit de la dernière d'une série de frappes aériennes visant des civils yéménites depuis le début de la guerre en mars 2015. Il y a dix jours, quatre membres d'une famille ont été tués par une frappe aérienne de la coalition saoudienne contre une maison à Sanaa, capitale du Yémen, selon certains résidents et des membres du personnel médical. Depuis mars 2015, la coalition se bat contre la domination des rebelles houthis, qui contrôlent presque tout le nord du Yémen, dont Sanaa, afin de redonner le pouvoir au président internationalement reconnu, qui a pourtant été chassé, Abd Rabbo Mansour Hadi. La guerre a tué plus de 10 000 personnes, dont une moitié de civils, et en a déplacé plus de deux millions, selon les agences humanitaires des Nations unies.